Schalkeli Suat Serdara Marsilya talip oldu

Geçtiğimiz sezon Schalke’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar’ın talipleri artıyor.

Alman basınından Bild’in haberine göre gurbetçi futbolcu son olarak Fransa’nın önde gelen ekiplerinden Marsilya’nın radarına girdi. Beyaz mavililerin başarılı orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği belirtildi. Suat ile aynı zamanda Rennes ve Frankfurt da ilgileniyor.