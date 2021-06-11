Spor
Schalkeli Suat Serdara Marsilya talip oldu
Uzun süredir adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşla anılan Schalkenin Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar, Fransız ekibi Marsilyanın radarına girdi.
Geçtiğimiz sezon Schalke’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar’ın talipleri artıyor.
Alman basınından Bild’in haberine göre gurbetçi futbolcu son olarak Fransa’nın önde gelen ekiplerinden Marsilya’nın radarına girdi. Beyaz mavililerin başarılı orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği belirtildi. Suat ile aynı zamanda Rennes ve Frankfurt da ilgileniyor.