Spor

Şampiyon Beşiktaş, sezonu 5 Temmuz’da açacak

Süper Lig ’in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 futbol sezonu çalışmalarına 5 Temmuz ’da başlayacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Şampiyon Beşiktaş, sezonu 5 Temmuz’da açacak
Şampiyon Beşiktaş, sezonu 5 Temmuz’da açacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 5 Temmuz Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri ’nde gerçekleştirecek.

Yeni sezon öncesi ilk etap kampını 5-15 Temmuz ’da Slovakya ’da yapmayı planlayan Beşiktaş , bu ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan zorunlu karantina nedeniyle organizasyonu iptal etmiş ve çalışmalara İstanbul ’da başlama kararı almıştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 26 Bir dakikadan az

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