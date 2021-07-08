Spor

Salih Uçandan Beşiktaş paylaşımı: Tüyler diken diken!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile anlaştığını açıklayan Salih Uçan, resmen Siyah-beyazlı takımda... Resmi sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu sosyal medyadan kariyerini özetleyen bir video yayınladı. Bucaspor ile başlayan kariyerine Fenerbahçe, Roma ve Empoli gibi takımları ekleyen Salih Uçan, Alanyasporla yeniden yükselişe geçmişti. İşte Salih Uçanın kariyerinin özeti...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 23 Bir dakikadan az
Salih Uçandan Beşiktaş paylaşımı: Tüyler diken diken!
Salih Uçandan Beşiktaş paylaşımı: Tüyler diken diken!

Salih Uçan resmen Beşiktaş’ta… Resmi sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu sosyal medyadan kariyerini özetleyen bir video yayınladı.

Bucaspor ile başlayan kariyerine Fenerbahçe, Roma ve Empoli gibi takımları ekleyen Salih Uçan, Alanyaspor’la yeniden yükselişe geçmişti. İşte Salih Uçan’ın kariyerinin özeti…

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 23 Bir dakikadan az

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