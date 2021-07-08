Salih Uçandan Beşiktaş paylaşımı: Tüyler diken diken!

Salih Uçan resmen Beşiktaş’ta… Resmi sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu sosyal medyadan kariyerini özetleyen bir video yayınladı.

Bucaspor ile başlayan kariyerine Fenerbahçe, Roma ve Empoli gibi takımları ekleyen Salih Uçan, Alanyaspor’la yeniden yükselişe geçmişti. İşte Salih Uçan’ın kariyerinin özeti…