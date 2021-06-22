Spor

Rosierden şok transfer açıklaması! Marsilya ve Beşiktaş

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Fransız sağ bek oyuncu Valentin Rosier, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 45 dakika önce
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Rosierden şok transfer açıklaması! Marsilya ve Beşiktaş
Rosierden şok transfer açıklaması! Marsilya ve Beşiktaş

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Sporting Lizbon’a geri dönen Valentin Rosier, geleceğiyle ilgili beIN Sports Fransa’ya açıklamalarda bulundu.

Marsilya’nın ilgisi hakkında

Fransız sağ bek oyuncu, “Marsilya ’nın bana olan ilgisi olumlu yönde şaşırttı beni. Fransa ’nın en büyük kulüplerinden biri. Marsilya, geri çevrilemez. Marsilya ’da oynamak için iyi bir mental güce ve dik duruşa sahip olmak lazım.

Hedefim ya Beşiktaş ile devam etmek ya da iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak. Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim, menajerlerim konuyla ilgileniyor zaten. Hangi takımlardan teklif olduğunu söylemem.

En uygun lig Bundesliga

Hangi takımlara gidip, hangi takımlara gidemeyeceğimi biliyorum. Sporting Lizbon, Beşiktaş ile görüşüyor, neler olacağını göreceğiz. Bana en uygun ligin Bundesliga olduğunu düşünüyorum, ligin genel oyun anlayışı hoşuma gidiyor” dedi. (Ajansspor)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 45 dakika önce
0 13 Bir dakikadan az

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