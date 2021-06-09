Spor

Rosier Fenerbahçeyi reddetti Beşiktaşla anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, Fransız sağ bek Rosier ile yeniden anlaştı, kulübü Sporting ile de anlaşmaya çok yakın.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Rosier Fenerbahçeyi reddetti Beşiktaşla anlaştı
Rosier Fenerbahçeyi reddetti Beşiktaşla anlaştı

Portekiz basını Beşiktaş ‘ın Valentine Rosier için Sporting ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Fenerbahçe , Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Marsilya’nın da istediği Rosier’in Beşiktaş için diğer teklifleri reddettiği ve Siyah-Beyazlılar’ın 6 milyon euro opsiyonla yeniden kiralayacağı, Beşiktaş’ın da Sporting ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 35 Bir dakikadan az

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