Rosier Fenerbahçeyi reddetti Beşiktaşla anlaştı

Portekiz basını Beşiktaş ‘ın Valentine Rosier için Sporting ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Fenerbahçe , Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Marsilya’nın da istediği Rosier’in Beşiktaş için diğer teklifleri reddettiği ve Siyah-Beyazlılar’ın 6 milyon euro opsiyonla yeniden kiralayacağı, Beşiktaş’ın da Sporting ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.