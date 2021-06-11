Spor

Rıza Çalımbaydan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş haberi... Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaşın Sergen Yalçın ile yakaladığı başarıyı, siyah beyazlıların geride bıraktığımız sezon elde ettiği şampiyonluğu Tivibu Sporda değerlendirdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 10 saat önce
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Rıza Çalımbaydan Beşiktaş açıklaması
Rıza Çalımbaydan Beşiktaş açıklaması

Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması… Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tıpkı kendisi gibi Beşiktaş altyapısında yetişen Sergen Yalçın’ın siyah beyazlı ekiple yakaladığı başarıyı Tivibu Spor’da yayınlanan Her Gün Spor’da değerlendirdi.

Rıza Çalımbay, ”Biz direkt altyapıdan geldik. İçimizden birisinin gelip Beşiktaş’ı şampiyon yapmasına çok seviniyoruz.Türkiye’de başarılı olan takımlara bakın. Çoğunda Beşiktaşlı arkadaşlarımız var. Gerçekten hepimiz başarılıyız, işimizi çok iyi şekilde yapıyoruz. Mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 10 saat önce
0 26 Bir dakikadan az

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