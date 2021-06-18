Spor

Rıdvan Dilmenden flaş açıklama! Sergen Yalçın Beşiktaşta kalacak

Beşiktaş ’ta Sergen Yalçın konusu sonuca bağlanıyor. Rıdvan Dilmen, Beşiktaşa geçtiğimiz sezon çifte kupa kazandıran ve henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan Sergen Yalçının Siyah Beyazlı ekipteki geleceğinin 18 Haziran Cuma gününe kadar belli olacağını açıkladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 7 saat önce
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Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş ‘ta Sergen Yalçın’ın imzası beklenirken Rıdvan Dilmen’den konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Dilmen, Beşiktaş ’la sözleşmesi biten Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Siyah Beyazlı ekiple henüz anlaşma sağlamadığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

‘Henüz anlaşma sağlanamamış’

”Çok dar kadrosuyla Sergen Yalçın, büyük bir iş başardı ve takımı şampiyon yaptı. Müthiş başarı elde eden Sergen Yalçın’la dün konuştum, henüz anlaşma sağlanamamış. ”Cumaya kadar sonuçlanır.” dedi.”

Sergen Yalçın ile yapılacak yeni sözleşme şu anda taraftarın da en çok beklediği haber konumunda.

22.3 milyon TL’ye indi

Gelen son dakika haberlerine göre; 48 yaşındaki çalıştırıcının kontratı konusundaki toplantılarda Emre Kocadağ yer alırken, arada artık sadece ufak pürüzler kaldı. Siyah-Beyazlı ekibin yönetimi, son teklifini 15 milyon TL’ye kadar yükseltmişti. 2.5 milyon Euro’dan geri adım atmayan Sergen Yalçın ise son olarak 2.2 milyon Euro’ya (22.3 milyon TL) inebileceğini belirtti.

Ufak pürüzler kaldı

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ise gözler, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasında salı günü gerçekleştirilecek kritik toplantıya çevrildi. Söz konusu görüşmede taraflar arasındaki maddi pürüzlerin tamamen kaldırılmasının hedeflendiği öğrenildi. Bu sorunların da çözülmesi ile birlikte Sergen Yalçın’ın, çok kısa bir süre içerisinde yeni sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 7 saat önce
0 21 1 dakika okuma süresi

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