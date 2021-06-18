Rıdvan Dilmen bombaladı! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Merak Ediyorum’ başlıklı 3 paylaşım yaptı. Fenerbahçe , Beşiktaş ve Galatasaray ‘ın teknik direktör konusunu henüz çözüme kavuşturamamış olmasına tepki gösteren Dilmen, Süper Lig’in Üç Büyükler’ini sert bir dille eleştirdi.

Toplamda 60 milyon taraftarı olan 3 kulübün teknik adam konusunda geç kaldıklarını ifade eden Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

”Lig bitti, üzerinden 1 ay geçti. Beşiktaş 1 gol farkla şampiyon oldu. Bir başka deyişle Galatasaray 1 gol farkla şampiyon olamadı. Fenerbahçe matematik olarak son haftaya kadar şampiyonluk şansını korudu, hatta sondan 2. hafta Sivasspor maçını kazansa büyük ihtimalle şampiyon olacaktı.”