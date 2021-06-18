Spor

Rıdvan Dilmen bombaladı! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve

Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmenden Üç Büyükler olarak adlandırılan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaraya çok sert eleştiri... Üç İstanbul devinin de teknik direktör konusunu henüz çözüme kavuşturamamış olmasına tepki gösteren Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonuna da sitem etti. Yöneticilerin iyi niyetinden şüphesinin olmadığını vurgulayan Dilmen, her konuda geç kalındığının altını çizdi, flaş sözlerle kulüpleri ve TFFyi eleştiri yağmuruna tuttu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 7 saat önce
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Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Merak Ediyorum’ başlıklı 3 paylaşım yaptı. Fenerbahçe , Beşiktaş ve Galatasaray ‘ın teknik direktör konusunu henüz çözüme kavuşturamamış olmasına tepki gösteren Dilmen, Süper Lig’in Üç Büyükler’ini sert bir dille eleştirdi.

Toplamda 60 milyon taraftarı olan 3 kulübün teknik adam konusunda geç kaldıklarını ifade eden Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

”Lig bitti, üzerinden 1 ay geçti. Beşiktaş 1 gol farkla şampiyon oldu. Bir başka deyişle Galatasaray 1 gol farkla şampiyon olamadı. Fenerbahçe matematik olarak son haftaya kadar şampiyonluk şansını korudu, hatta sondan 2. hafta Sivasspor maçını kazansa büyük ihtimalle şampiyon olacaktı.”

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 7 saat önce
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