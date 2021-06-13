Spor

Rangers, Beşiktaşın gündemindeki Salih Özcan ile ilgileniyor

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan gurbetçi futbolcu Salih Özcan, İskoçya şampiyonu Glasgow Rangersın listesine girdi. Orta saha bölgesindeki seçeneğini arttırmak isteyen teknik direktör Steven Gerrardın Kölnde oynayan gurbetçi futbolcuyu soruşturduğu öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Rangers, Beşiktaşın gündemindeki Salih Özcan ile ilgileniyor
Rangers, Beşiktaşın gündemindeki Salih Özcan ile ilgileniyor

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan gurbetçi futbolcu Salih Özcan’a Ada’dan teklif var.

İngiliz basınından Insidefutbol’un Alman medyası Bild’e dayandırdığı habere göre geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tammalayan İskoç temsilcisi Glasgow Rangers, 23 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Haberde teknik direktör Steven Gerrard’ın Steven Gerrard, orta saha bölgesine daha fazla seçenek eklemek istediği ve bu yüzden Salih’i soruşturduğu belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 22 Bir dakikadan az

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