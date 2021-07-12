Rachid Ghezzalın menajeri Anoir Fazuli: Beşiktaş ile anlaşacağımızı

Rachid Ghezzal’ın menajeri Anoir Fazuli, dün Beşiktaşla görüşmek için İstanbul’a gelmişti. Siyah-Beyazlı yönetimle öğleden önce bir araya gelen Fazuli, sonrasında Fanatik’e önemli açıklamalarda bulundu. Fazuli, “Beşiktaşlı yöneticilerle Ghezzal’ın geleceğini konuştuk. Teklif ettikleri rakamları söylemem etik olmaz. Ancak olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum. Oyuncum, geçen sezon Beşiktaş ‘ta çok önemli işler yaptı. Bundan dolayı yüksek bir maaş istemesi normal. Ancak Ghezzal’ın önceliği para değil. Eğer böyle olsaydı Orta Doğu’dan gelen 4 milyon Euro’luk teklifleri kabul ederdi” ifadelerini kullandı.

‘Instagram açıklamasını değiştirdi çünkü…”

Ghezzal’ın Instagram hesabının açıklama kısmından Beşiktaş ’ın ismini kaldırmasıyla ilgili de konuşan Fazuli, “Ghezzal, Instagram hesabında değişiklikler yaptı. Çünkü 2 gün önce Leicester City’nin kampı başladı ve bugün de kampa katıldı. Şu an resmi olarak Leicester’ın oyuncusu. Etik olarak bu değişikliği yapması lazımdı” sözlerini sarf etti.

Ghezzal ’ın menajeri Anoir Fazuli, arkadaşımız Gökmen Özcan ’a konuştu.

‘Rachid, Sergen Yalçın’ı çok seviyor’

Yıldız futbolcunun tek bir planının olduğunu söyleyen Fazuli, “Rachid, Beşiktaş ’ta kalmak istiyor. Yeni sezonda Sergen Yalçın’la çalışmak istiyor. Rachid, Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ı da çok seviyor” yorumunu yaptı.

‘Beşiktaş ’tan başka resmi teklif yok’

Ghezzal’ın menajeri Fazuli, oyuncusuna Galatasaray başta olmak üzere Türkiye’den de teklifler olduğu iddialarıyla ilgili de konuştu. Fazuli, “Türkiye’den ilgilenenler oldu. Ancak resmi olarak bir teklif gelmedi. Oyuncum, Beşiktaş ’a odaklı. Mali konularda anlaştıktan sonra Leicester süreci başlayacak. Leicester’ın onun için belirlediği bonservis miktarı, ilk etapta yüksekti. Ancak sonrasında bu bedel düşürüldü ve Beşiktaş ’ın da şansı arttı” dedi.

Rakamlara Fanatik ulaştı

Cezayirli yıldızın menajeri, rakam konusunda detay vermese de Fanatik bu bilgilere de ulaştı. Beşiktaş ’ın görüşmede Ghezzal’ın menacerine 1.8 milyon Euro’luk yıllık önerdiği, ilk etapta 3.5 milyon Euro isteyen oyuncunun da 3 milyon Euro’ya indiği kaydedildi. Yönetimin, bonus formülüyle oyuncuyu ikna etmesi bekleniyor.

FANATİK ÖZEL | Gökmen Özcan