Spor

Rachid Ghezzalın babası açıkladı! Galatasaraydan teklif aldık

Beşiktaş ile geçen sezon Süper Lige damga vuran Rachid Ghezzalın Babası Mohamed Ghezzal, oğlunun geleceği ile ilgili olarak Fanatike çok özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray teklifini doğrulayan Mohamed Ghezzal, oğlunun Yüzde 100 Beşiktaşta kalacağını duyurdu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Rachid Ghezzalın babası açıkladı! Galatasaraydan teklif aldık
Rachid Ghezzalın babası açıkladı! Galatasaraydan teklif aldık

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ’den kiralanan Rachid Ghezzal, 8 gol ve 18 asistlik performansıyla Kara Kartal ’a çifte şampiyonluğu getiren ana etkenlerden biri olmuştu. Yönetimin yeni sezonda da yola devam etmek için yoğun girişimde bulunduğu Cezayirli kanat oyuncusunun babası Mohamed Ghezzal, son gelişmelerle ilgili olarak FANATİK ’e özel açıklamalarda bulundu. Cezayir ’de bulunan Baba Ghezzal, Facetime üzerinden arkadaşımız Yakup Çınar ’ın sorularını yanıtladı.

‘Oyuncularla arası çok iyi ’

Ghezzal ’ın Beşiktaş taraftarını ve Sergen Yalçın ’ı çok sevdiğini söyleyen Mohamed Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş ’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş ’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz” dedi. Oğlunun Kara Kartal ’da devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen Baba Ghezzal, “Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul ’da ve Beşiktaş ’ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor” ifadelerini kullandı.

Mohamed Ghezzal’a görüşmemizde Arapça tercümeyi Cezayir’de yaşayan Türk girişimci Kadir Balcı gerçekleştirdi.

‘Dolu tribünler önünde izleyeceğiz ’

Mohamed Ghezzal, oğlunun Lyon formasıyla Beşiktaş ’a karşı oynadığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Siyah-Beyazlı taraftarlardan çok etkilendiğini ve bundan dolayı sezon başında tercihini Kara Kartal olarak belirlediğini söyledi. Devler Ligi ’ni merakla beklediklerini söyleyen Ghezzal, “Oğlumun yeniden Şampiyonlar Ligi ’nde oynayacak olması bizi çok mutlu ediyor. Mutlaka dolu tribünler önünde o maçları ailecek izlemek istiyoruz” sözlerini sarf etti.

GALATASARAY’IN YAPTIĞI TEKLİF!

Baba Ghezzal, ilk olarak FANATİK ’in geçen hafta açıkladığı Galatasaray ’ın ilgisini de doğruladı. Ghezzal, “Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değil Galatasaray da bize teklif yaptı” şeklinde konuştu. Oğlunun kariyerine Türkiye ’de devam etmek istediğini belirten Mohamed Ghezzal, Galatasaray ’ın teklifini kabul etmediklerini söyledi. FANATİK, Cim Bom ’un Rachid Ghezzal ’e yaptığı teklifin ayrıntılarına ulaştı. Sarı-Kırmızılılar ’ın Fatih Terim ’in istediği Cezayirli oyuncuya 2.7 milyon Euro ’dan 3 yıllık teklif yaptığı, ayrıca Leicester City ’ye de 2 milyon Euro önerdiği bildirildi.

Yakup Çınar

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 23 1 dakika okuma süresi

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