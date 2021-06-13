Rachid Ghezzalda son dakika! Menajeri açıkladı

Beşiktaş ‘ta şampiyonluğun başrolleirnden biri olan Rachid Ghezzal’in yeni sezonda geleceğinin nasıl olacağı büyük merak konusu. Kiralık sözleşmesi bittikten sonra bonservisinin bulunduğu Leicester’a geri dönen tecrübeli futbolcunun talipleri artıyor. Ghezzal’in meanjerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Rachid Ghezzal’in menajeri Anouir Fazuli, FANATİK’e konuştu. Beşiktaş formasıyla sezona damgasını vurup 2 kupa kaldırmasının ardından Leicester City’ye dönen oyuncusu hakkında açıklamada bulunan Fazuli, “Rachid için İspanya ve İtalya’dan 6 milyon Euro seviyesinde teklifler geldi. Avrupa’dan devrede olan başka kulüpler de var. Suudi Arabistan ve Katar’dan daha büyük teklifler aldık. Ama şu an her şey için şuan çok erken. Oyuncumun önünde önemli seçenekler var. Aceleci davranmayıp en iyi teklifi değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın da Ghezzal için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Fazuli, “Beşiktaş’la da görüşüyoruz. Rachid, İstanbul’da yaşamaktan dolayı çok mutlu. Ancak ben oyuncumun en iyi teklifi değerlendirmesini isterim” sözlerini sarf etti.

Gökmen Özcan