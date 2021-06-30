Spor

Rachid Ghezzal: Benim önceliğim Beşiktaş

Galatasarayın transfer temasında bulunduğu Beşiktaşın yıldızı Rachid Ghezzalden Sarı-Kırmızılılara net cevap geldi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Rachid Ghezzal: Benim önceliğim Beşiktaş
Rachid Ghezzal: Benim önceliğim Beşiktaş

Premier Lig ekibi Leicester City ’den kiralanan Rachid Ghezzal, geçen sezon Siyah-Beyazlı formayla 35 maça çıkıp 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek takımın çifte şampiyonluğuna direkt etki etmişti. 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için yoğun çaba içerisinde bulunan Kara Kartal ’a, Ada ekibinden son olarak 6 milyon Euro ’luk bonservis talebi gelmişti. Yoğun pazarlıklarla bu miktarı düşürmeye çalışan idareciler, Cezayirli kanat oyuncusunun istediği 3.5 milyon Euro ’luk maaşı da düşürmek için görüşmelerine devam ediyor.

Direkt menajerine söyledi…

Beşiktaş -Ghezzal hattında yoğun bir trafiğin yaşandığı dönemde, Galatasaray ’ın da yıldız futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar ’ın oyuncunun menajeriyle temas kurup durumunu sorduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından konuyu Ghezzal ’le paylaşan menajer Anoir Fazuli ’nin başarılı futbolcudan net bir cevap aldığı öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

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