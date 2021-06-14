ÖZET | Türkiye – İtalya maç sonucu: 0-3

EURO 2020’nin açılış maçında Türkiye, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında millilerimiz güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyemedi. Kendi yarı sahamızda oynanan ilk 45 dakikada kalecimiz Uğurcan Çakır, ilk yarıya damga vurdu. Özellikle 22. dakikada İtalya’nın kullandığı kornerde iyi yükselen Chiellini’nin kafa vuruşunda Uğurcan nefis bir kurtarışla gole izin vermedi. İtalya’nın atakları sonuç vermeyince iki takım soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti.

Ay yıldızlı ekibimiz ikinci yarıya da istediği gibi başlayamadı. 53. dakikada gelişen İtalya atağında Domenico Berardi’nin sağ taraftan çevirdiği topta Merih Demiral topu kendi kalesine gönderdi. 66. dakikada Ciro Immobile farkı 2’ye çıkarırken 79. dakikada Insigne’nin attığı gol maçın skorunu tayin etti ve İtalya sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.