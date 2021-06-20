Spor

ÖZET: Türkiye – Galler: 0-2

EURO 2020 A Grubundaki ikinci maçında Gallere 2-0 mağlup olan milliler, ikinci maçından da puansız ayrıldı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Gallerde Bale, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Türkiye, EURO 2020 A Grubu’ndaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda milli takımımız Burak Yılmaz ve Kaan Ayhan ile gole çok yaklaştı ancak üstünlüğü sağlayacak golü bulamadı. Galler ise yıldız futbolcusu Aaron Ramsey ile maçın başında gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinden vurulan şutta kaleci Uğurcan gole izin vermedi. İlk yarının son bölümünde oyunda üstünlüğü kurmamıza rağmen Aaron Ramsey’nin golüne engel olamadık ve soyunda odasına 1-0 geride girdik.

İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik ve sahadan 2-0’lik mağlubiyetle ayrıldık. Galler’in ikinci golünü 90. dakikada Connor Roberts attı. Ayrıca, 60. dakikada Gareth Bale, bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

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