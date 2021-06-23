Kültür Sanat

Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar

Korona virüs (covit-19) salgını nedeniyle otobüs yerine bisikletleriyle tura çıkan aksaray üniversitesi öğrencileri, 500 kilometrelik pedalın ardından.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar
Otobüs yerine bisikletleriyle tura çıktılar

Geçtiğimiz hafta Aksaray’dan yola çıkan Mehmet Yaman ve Mehmet Erkek adlı iki kafadar, yazın gelmesiyle birlikte tarihi şehirleri gezmek için tura çıkmaya karar verdi. İkili salgını nedeniyle otobüs yerine bisiklet tercih ederken, 500 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Bilecik’e vardılar.

Bilecik’te, Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından karşılanan bisikletliler, programları kapsamında Söğüt ve Bilecik’teki tarihi yerleri gezerek, bilgi aldılar. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini de ziyaret eden öğrencilere, Müze Rehberi Muhlis Aydemir, Bilecik ve ilçeleri hakkında bilgiler verdi.

Öğrenciler Bilecik’in tarihi ve doğal zenginliklerine hayran kaldı

Bilecik’te çok iyi karşılandıklarını belirten Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Yaman, şehir turu yapmak istediklerini ve bunu otobüs yerine bisiklet ile yapma kararı aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Turumuz kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesine geldik ve buradaki tarihi yerleri ziyaret ettik. Daha sonra Bilecik’e geldik. Bilecik’in doğal güzellikleri ve tarihi bizleri çok etkiledi. Buradan da sırasıyla Bursa, İstanbul, Çanakkale ve İzmir gibi illeri gezmek istiyoruz.

Yolculuğumuza pandemiden dolayı otobüs yerine bisikletle çıkmayı daha uygun ve sağlıklı gördük. Böylece gezdiğimiz şehirleri daha yakından görme fırsatı bulduk. Bilecik’te de çok iyi karşılandık. Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz’a ve belediyemiz yetkililerine konukseverliği dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Tarihi Saat Kulesi, Bilecik Belediye Binası, Şeyh Edebali Türbesi ve Yaşayan Şehir Müzesini gezen öğrenciler, yolculuklarına devam etmek üzere Bilecik’ten ayrıldı.

Cem Kaan Toka
 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 12 1 dakika okuma süresi

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