Niceın Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor

Geçtiğimiz sezon büyük bir çıkış yakalayan ve şampiyonluğun mimarlarından biri olan Ersin Destanoğlu için Fransız ekibi Nice, uzun bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Son olarak 20 yaşındaki oyuncuya, 7 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi’nin,genç file bekçisi için en az 10 milyon Euro istediği gelen haberler arasında.