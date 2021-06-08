Spor
Nice, Beşiktaşın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için İstanbula
Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice, Beşiktaşın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için siyah beyazlı yönetimle görüşmek üzere İstanbula geliyor.
Beşiktaş ’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu uzun süredir Avrupa ekiplerinin radarındaydı. Bu anlamda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ’ın, 20 yaşındaki file bekçisi için 7 milyon Euro önerdiği konuşuluyordu. Nice yöneticilerinin, hafta içerisinde Ersin transferini yeniden masaya yatırmak için İstanbul ’a geleceği belirtildi. Eğer taraflar arasındaki pürüzler kaldırılırsa genç eldivenin, çok yüksek bir ihtimalle Fransa ’ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.