Spor

Nice, Beşiktaşın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için İstanbula

Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice, Beşiktaşın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için siyah beyazlı yönetimle görüşmek üzere İstanbula geliyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 27 Bir dakikadan az
Nice, Beşiktaşın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için İstanbula
Nice, Beşiktaşın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için İstanbula

Beşiktaş ’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu uzun süredir Avrupa ekiplerinin radarındaydı. Bu anlamda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ’ın, 20 yaşındaki file bekçisi için 7 milyon Euro önerdiği konuşuluyordu. Nice yöneticilerinin, hafta içerisinde Ersin transferini yeniden masaya yatırmak için İstanbul ’a geleceği belirtildi. Eğer taraflar arasındaki pürüzler kaldırılırsa genç eldivenin, çok yüksek bir ihtimalle Fransa ’ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 27 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Slaven Bilic: Atiba bir efsane

Slaven Bilic: Atiba bir efsane

9 saat önce
Beşiktaştan Dzeko bombası

Beşiktaştan Dzeko bombası

13 saat önce
Beşiktaşta Rıdvan Yılmazın değeri belli oldu!

Beşiktaşta Rıdvan Yılmazın değeri belli oldu!

13 saat önce
Mame Diouf Beşiktaştan haber bekliyor

Mame Diouf Beşiktaştan haber bekliyor

13 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün