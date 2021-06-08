Nice, Beşiktaşın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için İstanbula

Beşiktaş ’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu uzun süredir Avrupa ekiplerinin radarındaydı. Bu anlamda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ’ın, 20 yaşındaki file bekçisi için 7 milyon Euro önerdiği konuşuluyordu. Nice yöneticilerinin, hafta içerisinde Ersin transferini yeniden masaya yatırmak için İstanbul ’a geleceği belirtildi. Eğer taraflar arasındaki pürüzler kaldırılırsa genç eldivenin, çok yüksek bir ihtimalle Fransa ’ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.