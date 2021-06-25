Spor

Milanlı Diego Laxalt, resmen Dinamo Moskovada

İtalyan devi Milan, Galatasaray ve Beşiktaşın transfer listesinde de bulunan Uruguaylı Diegp Laxaltın Rus ekibi Dinamo Moskovaya transfer olduğunu resmen duyurdu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Milanlı Diego Laxalt, resmen Dinamo Moskovada
Milanlı Diego Laxalt, resmen Dinamo Moskovada

Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş ‘ın transfer listesinde bulunan Milan’lı Diego Laxalt’ın yeni takımı resmen açıklandı.

İtalyan devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Uruguaylı sol bekin Rus ekibi Dinamo Moskova’ya transfer olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, “Diego Sebastián Laxalt Suárez’in 1 Temmuz 2021’den itibaren kalıcı bir anlaşma ile FK Dinamo Moskova’ya katıldı. Diego’ya profesyonelliği için teşekkür eder, kişisel ve profesyonel geleceği için en iyisini dileriz” ifadeleri kullanıldı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 13 Bir dakikadan az

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