Milan, Beşiktaşın gündemindeki Laxaltı satmak istiyor

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Diego Laxalt transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından Insidefutbol.com’un Milanlive.it’e dayandırdığı habere göre Milan geçtiğimiz sezon Celtic’te kiralık olarak forma giyen Uruguaylı sol beki satmayı planlıyor. Haberde Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli’nin kulübün geleceğine ilişkin planlarının bir parçası olmadığı ve bu yüzden elden çıkarmayı planladığı belirtildi.