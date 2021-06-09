Spor

Milan, Beşiktaşın gündemindeki Laxaltı satmak istiyor

Beşiktaş ile adı anılan Diego Laxalt transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Milanın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve takımda düşünülmeyen Uruguaylı sol beki satacağı iddia edildi. Laxaltın 4 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 30 dakika önce
0 21 Bir dakikadan az
Milan, Beşiktaşın gündemindeki Laxaltı satmak istiyor
Milan, Beşiktaşın gündemindeki Laxaltı satmak istiyor

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Diego Laxalt transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından Insidefutbol.com’un Milanlive.it’e dayandırdığı habere göre Milan geçtiğimiz sezon Celtic’te kiralık olarak forma giyen Uruguaylı sol beki satmayı planlıyor. Haberde Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli’nin kulübün geleceğine ilişkin planlarının bir parçası olmadığı ve bu yüzden elden çıkarmayı planladığı belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 30 dakika önce
0 21 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

SON DAKİKA | Beşiktaşta Rosier imza aşamasında

SON DAKİKA | Beşiktaşta Rosier imza aşamasında

10 saat önce
İşte Cyle Larin için Beşiktaşa önerilen bonservis miktarı

İşte Cyle Larin için Beşiktaşa önerilen bonservis miktarı

15 saat önce
Beşiktaşta Sergen Yalçın 4 futbolcuyu kadroda istemiyor

Beşiktaşta Sergen Yalçın 4 futbolcuyu kadroda istemiyor

18 saat önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Costa ve Dzeko ile Şampiyonlar

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Costa ve Dzeko ile Şampiyonlar

19 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün