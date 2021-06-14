Spor

Medhi Benatia, Beşiktaşı istiyor

İtalyanlar, Beşiktaşın gündeminde olan tecrübeli savunmacı Benatia için Genoa ile Bologna ’nın devrede olduğunu yazdı. Ancak Kara Kartalın, Şampiyonlar Ligi kozu nedeniyle EURO 2020 sonrasında Faslı yıldıza imza attırabileceği belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia
Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia

Daha önce Avrupa’da Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi takımların formasını giyen Medhi Benatia, menacerler aracılığı ile Beşiktaş ‘a önerilmişti. Ancak İtalyan basınından Tuttomercato flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Serie A ekiplerinden Genoa ve Bologna’nın da devrede olduğu yazıldı. Fakat yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Faslı futbolcunun, Serie A’da forma giymek istemediği ve Avrupa’da mücadele edecek bir takımda boy göstermek istediği öğrenildi .Bu doğrultuda yıldız savunmacının, Şampiyonlar Ligi kozu nedeniyle Beşiktaş’a 1 adım daha yakın olduğu öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

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