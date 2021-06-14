Medhi Benatia, Beşiktaşı istiyor

Daha önce Avrupa’da Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi takımların formasını giyen Medhi Benatia, menacerler aracılığı ile Beşiktaş ‘a önerilmişti. Ancak İtalyan basınından Tuttomercato flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Serie A ekiplerinden Genoa ve Bologna’nın da devrede olduğu yazıldı. Fakat yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Faslı futbolcunun, Serie A’da forma giymek istemediği ve Avrupa’da mücadele edecek bir takımda boy göstermek istediği öğrenildi .Bu doğrultuda yıldız savunmacının, Şampiyonlar Ligi kozu nedeniyle Beşiktaş’a 1 adım daha yakın olduğu öğrenildi.