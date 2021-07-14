Lensin planı İstanbulda kalmak

Kara Kartal ’ın yola devam etmeme kararı aldığı Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, kariyerine bir İstanbul takımında devam etmeyi istiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını Karagümrük ’te kiralık olarak geçiren Lens ’in, bu ekiple menaceri aracılığıyla bir kez daha masaya oturacağı, eğer anlaşamazsa da Kasımpaşa ’yla kontak kuracağı belirtildi.