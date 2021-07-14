Spor

Lensin planı İstanbulda kalmak

Kara Kartal ’ın yola devam etmeme kararı aldığı Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, kariyerine bir İstanbul takımında devam etmeyi istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Lensin planı İstanbulda kalmak
Lensin planı İstanbulda kalmak

Kara Kartal ’ın yola devam etmeme kararı aldığı Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, kariyerine bir İstanbul takımında devam etmeyi istiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını Karagümrük ’te kiralık olarak geçiren Lens ’in, bu ekiple menaceri aracılığıyla bir kez daha masaya oturacağı, eğer anlaşamazsa da Kasımpaşa ’yla kontak kuracağı belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 21 Bir dakikadan az

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