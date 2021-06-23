Spor

Larin’in değeri 13 milyon Euro

Beşiktaşta attığı 23golle çifte kupalı sezonun yıldızı olan Cyle Larin için karar verildi. Yönetim, İngiliz ekiplerinin radarında bulunan Kanadalı hücumcunun değerini 13milyon Euro (135milyonTL) olarak belirledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Larin’in değeri 13 milyon Euro
Larin’in değeri 13 milyon Euro

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 45 maça çıkıp takımın en çok görev yapan futbolcusu olan Cyle Larin, çoğunlukla kanat hattında tamamlayıcı golcü olarak görev yaptığı döneme damgasını vurmuştu. Rakip fileleri 23 kez havalandırarak elde edilen çifte kupanın ana mimarları arasında yer alan Kanadalı futbolcu, ek olarak 6 da asist yaparak tam 29 gole katkıda bulunmuştu.

Kulüple 1 yıllık sözleşmesi bulunan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında olan 25 yaşındaki isim için, karar verildi. Yönetim, yetenekli yıldız için 13 milyon Euro ’luk (135 milyon TL) değer belirledi. Bu miktarın karşılanması halinde Larin ’in gidişine onay verileceği futbolcunun menajerine iletildi.

Beşiktaş Gazetesi

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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