Kenan Karaman Beşiktaşta! İşte sözleşme detayları

Türkiye GFutbol Federasyonu’nun yeni yabancı kuralını 8+6 olarak duyurması sonrasında Siyah Beyazlılar’da yerli oyuncu harekatı başlamıştı.

Bu doğrultuda Salih Uçan’la anlaşan Kartal, 2. yerli transferini de gerçekleştirdi.

Beşiktaş Yönetimi, Almanya İkinci Lig ekibi Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesi sona eren Milli hücum oyuncusu Kenan Karaman’la anlaştı.

Bu hafta içi İstanbul’a gelecek olan Karaman’la masaya oturacak olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık kontrata imza atacak.

Transferin resmen tamamlanmasının ardından başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve sonrasında takıma dahil olacak.

Hücumda çok yönlü bir isim

27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrfor olarak görev yapıyor. Kenan, bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2’de oynadı.

Son 3 sezonu Düsseldorf formasıyla geçiren Milli futbolcu geçen yıl 29 maçta 7 gol, 2 asist yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kadrosunda kendisine sık sık yer bulan Kenan, oyun olarak Cyle Larin’e benzetiliyor.

Yetenekli oyuncunun yeni sezonda hücum hattına destek olan bir pozisyonda forma giymesi planlanıyor.

Geri adım attı

Siyah-Beyazlılar ’la ilk yapılan pazarlıklarda 1.2 milyon Euro ’luk maaşta ısrarcı olan Kenan Karaman, son temasların ardından geri adım attı.

Karaman ’ın, Beşiktaş Yönetimi ’nin bonuslu sezonluk 10 milyonTL ’lik önerisini kabul ettiği ifade edildi.

Milli oyuncu, Avrupa Futbol Şampiyonası ’ndan elenmemiz sonrasında tatile çıkmıştı.

Tecrübeli ismin, yakın zaman içinde formayı giyip yeni sezona hazırlanması bekleniyor.

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