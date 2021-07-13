Spor

Kenan Karaman Beşiktaşta! İşte sözleşme detayları

Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki Milli futbolcuyla anlaştı. Fortuna Düsseldorf ’la sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle bedelsiz olarak kadroya dahil edilecek tecrübeli hücumcuyla 3 senelik sözleşme imzalanacak. Kenan, sezon başına 10 milyon TL kazanacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Kenan Karaman Beşiktaşta! İşte sözleşme detayları
Kenan Karaman Beşiktaşta! İşte sözleşme detayları
Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Türkiye GFutbol Federasyonu’nun yeni yabancı kuralını 8+6 olarak duyurması sonrasında Siyah Beyazlılar’da yerli oyuncu harekatı başlamıştı. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Bu doğrultuda Salih Uçan’la anlaşan Kartal, 2. yerli transferini de gerçekleştirdi. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Beşiktaş Yönetimi, Almanya İkinci Lig ekibi Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesi sona eren Milli hücum oyuncusu Kenan Karaman’la anlaştı. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Bu hafta içi İstanbul’a gelecek olan Karaman’la masaya oturacak olan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla 3 yıllık kontrata imza atacak. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Transferin resmen tamamlanmasının ardından başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve sonrasında takıma dahil olacak. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Hücumda çok yönlü bir isim

27 yaşındaki hücum oyuncusu hem sağ kanat, hem de santrfor olarak görev yapıyor. Kenan, bugüne kadar Bundesliga 1 ve 2’de oynadı. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Son 3 sezonu Düsseldorf formasıyla geçiren Milli futbolcu geçen yıl 29 maçta 7 gol, 2 asist yaptı. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kadrosunda kendisine sık sık yer bulan Kenan, oyun olarak Cyle Larin’e benzetiliyor. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Yetenekli oyuncunun yeni sezonda hücum hattına destek olan bir pozisyonda forma giymesi planlanıyor. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Geri adım attı

Siyah-Beyazlılar ’la ilk yapılan pazarlıklarda 1.2 milyon Euro ’luk maaşta ısrarcı olan Kenan Karaman, son temasların ardından geri adım attı.

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Karaman ’ın, Beşiktaş Yönetimi ’nin bonuslu sezonluk 10 milyonTL ’lik önerisini kabul ettiği ifade edildi. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Milli oyuncu, Avrupa Futbol Şampiyonası ’ndan elenmemiz sonrasında tatile çıkmıştı. 

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

Tecrübeli ismin, yakın zaman içinde formayı giyip yeni sezona hazırlanması bekleniyor.

Kenan Karaman Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları...

beşiktaş kenan karaman transfer

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 19 1 dakika okuma süresi

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