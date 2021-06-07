Kültür Sanat

Kars’ta, 50 milyonluk proje hayata geçiyor

Avrupa birliği katılım öncesi mali yardım fonu (ıpa) ile finanse edilen ve sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından uygulanan rekabetçi sektörler operasyonel.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 24 dakika önce
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Kars’ta, 50 milyonluk proje hayata geçiyor
Kars’ta, 50 milyonluk proje hayata geçiyor

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan proje kapsamında Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan tarihi evlerde dallarında uzman ekipler çalışma yürütüyor.

Yaklaşık 50 milyon lira bütçeli, 2,5 yıl sürecek olan proje kapsamında Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan tarihi binalarde çeşitli iyileştirme çalışmları ile zengin tarihi kültürel dokunun korunması vezengin mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Haydar Aliyev Caddesi’nde bulunan 7’si kamu binası olmak üzere toplam 22 adet tescilli bina ve 12 adet tescilsiz bina için proje kapsamında cephe iyileştirmesi yapılıyor.

Ayrıca proje kapsamında Haydar Aliyev Caddesi’nin kaldırımları yenilecek, aydınlatması yapılacak, çevre düzeni, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak cadde de yaklaşık 680 metrelik turistik güzergah oluşturulacak.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kentteki turizm işletmeleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların kurumsal kapasiteleri artırılacak, Kars’ın Türkiye ve dünyada şehir markası olarak tanınması için ise tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılacak. Yapılacak çalışmalarla turistler için daha iyi bir destinasyon oluşturulması ve sürdürülebilir turizm ortamının tesis edilmesi hedefleniyor.

Işık Çapanoğlu
 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 24 dakika önce
0 23 1 dakika okuma süresi

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