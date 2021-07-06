Kültür Sanat

Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Karadeniz'in ve rize'nin sevilen seslerinden ayhan alptekin hayatını kaybetti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 46 dakika önce
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Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti
Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Rize’nin sevilen sanatçılarından Ayhan Alptekin (56), geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Ayhan Alptekin 1965 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Alptekin, 1982’de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu. Grup Yıldızlar ile Artvin ve Rize’de düzenlenen düğün ve festivallerde sahne aldı. Evli olan Alptekin iki kız ve iki erkek olmak üzere 4 çocuk babasıydı.

Hasan Fehmi Demir
 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 46 dakika önce
0 6 Bir dakikadan az

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