Spor
Jose Mourinho, Beşiktaşı istiyor!
Serie A ekiplerinden Romanın başına geçen Jose Mourinho, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaşın da adını verdi.
Beşiktaş ‘ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya’da yapmayı planladığı sezon öncesi kampı, bu ülkedeki zorunlu Kovid-19 karantina süresinden dolayı iptal edildi.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Serie A ekibinin başındaki ilk maçlarından birine Beşiktaş karşısında çıkabileceği iddia edildi. Portekizli teknik adam, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaş’ın da adını verdi. (Sabah)