Spor

Jose Mourinho, Beşiktaşı istiyor!

Serie A ekiplerinden Romanın başına geçen Jose Mourinho, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaşın da adını verdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 10 dakika önce
0 10 Bir dakikadan az
Jose Mourinho, Beşiktaşı istiyor!
Jose Mourinho, Beşiktaşı istiyor!

Beşiktaş ‘ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya’da yapmayı planladığı sezon öncesi kampı, bu ülkedeki zorunlu Kovid-19 karantina süresinden dolayı iptal edildi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Serie A ekibinin başındaki ilk maçlarından birine Beşiktaş karşısında çıkabileceği iddia edildi. Portekizli teknik adam, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaş’ın da adını verdi. (Sabah)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 10 dakika önce
0 10 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Burak Elması tebrik etti

Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Burak Elması tebrik etti

14 saat önce
Beşiktaştan PCR testi açıklaması! TFF kabul etmedi

Beşiktaşın Slovakya kampı iptal edildi

15 saat önce
Beşiktaşta yoğun trafik! Sergen Yalçın sonrası transfer

Beşiktaşta yoğun trafik! Sergen Yalçın sonrası transfer

16 saat önce
Beşiktaş transfer haberi: Lens kulüp arıyor

Beşiktaş transfer haberi: Lens kulüp arıyor

19 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün