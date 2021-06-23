Jose Mourinho, Beşiktaşı istiyor!

Beşiktaş ‘ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya’da yapmayı planladığı sezon öncesi kampı, bu ülkedeki zorunlu Kovid-19 karantina süresinden dolayı iptal edildi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Serie A ekibinin başındaki ilk maçlarından birine Beşiktaş karşısında çıkabileceği iddia edildi. Portekizli teknik adam, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmede yeni sezon öncesi birkaç hazırlık karşılaşması organize edilmesini isterken Beşiktaş’ın da adını verdi. (Sabah)