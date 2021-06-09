İşte Cyle Larin için Beşiktaşa önerilen bonservis miktarı

Beşiktaş ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Cyle Larin’e Rusya Ligi takımları talip oldu.

Görüşmeler başladı

Rus basını; CSKA Moskova ve Spartak Moskova’nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti.

11 milyon Euro

Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.