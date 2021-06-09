Spor

İşte Cyle Larin için Beşiktaşa önerilen bonservis miktarı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova ve Spartak Moskova, Süper Lig ekibi Beşiktaşta forma giyen Kanadalı forvet Cyle Larini transfer etmek istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 45 Bir dakikadan az
İşte Cyle Larin için Beşiktaşa önerilen bonservis miktarı
İşte Cyle Larin için Beşiktaşa önerilen bonservis miktarı

Beşiktaş ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Cyle Larin’e Rusya Ligi takımları talip oldu.

Görüşmeler başladı

Rus basını; CSKA Moskova ve Spartak Moskova’nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti. 

11 milyon Euro

Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 45 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son Dakika | Dorukhan Toközün yeni takımı belli oldu

Son Dakika | Dorukhan Toközün yeni takımı belli oldu

15 saat önce
Slaven Bilic: Atiba bir efsane

Slaven Bilic: Atiba bir efsane

16 saat önce
Beşiktaştan Dzeko bombası

Beşiktaştan Dzeko bombası

20 saat önce
Beşiktaşta Rıdvan Yılmazın değeri belli oldu!

Beşiktaşta Rıdvan Yılmazın değeri belli oldu!

20 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün