Spor
İşte Cyle Larin için Beşiktaşa önerilen bonservis miktarı
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova ve Spartak Moskova, Süper Lig ekibi Beşiktaşta forma giyen Kanadalı forvet Cyle Larini transfer etmek istiyor.
Beşiktaş ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Cyle Larin’e Rusya Ligi takımları talip oldu.
Görüşmeler başladı
Rus basını; CSKA Moskova ve Spartak Moskova’nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti.
11 milyon Euro
Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.