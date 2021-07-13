Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş , transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah Beyazlı ekibin bonservisi Chelsea’da bulunan Ike Ugbo ile ilgilendiği iddia edilirken Londra ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan genç forvetin Beşiktaş’a sıcak baktığı gelen haberler arasında. Ike Ugbo’ya Beşiktaş’ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV de talip. Beşiktaşlı taraftarlar, son dakika transfer iddialarının ardından araştırmaya başladı.

Ugbo, geçtiğimiz sezon Cercle Brugge’da 34 maçta 17 gol atarken 1 de asist yaptı.

Ike Ugbo kimdir, kaç yaşında ve mevkisi ne? Ike Ugbo nereli, hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Ike Dominique Ugbo olan Nijerya asıllı İngiliz forvet, 21 Eylül 1998’de Londra’da dünyaya geldi. Ülkenin en köklü ekiplerinden olan Chelsea’de futbol hayatına başlayan Ugbo, alt yaş forma giydikten sonra kiralık serüvenine başladı.

Chelsea A takım kadrosunda kendisine yer bulamayan 22 yaşındaki forvet, Barnsley, Milton Keynes Dons, Scunthorpe United, Roda ve Cercle Brugge’da kiralık olarak forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 165 resmi maça çıkan ve 60 gol, 9 asistle skora katkı sağlayan Ugbo’nun Chelsea ile Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.86 boyunda olan İngiliz forvet, İngiltere U17 ve U20 takımlarında toplam 5 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistle oynadı. Ugbo, geçtiğimiz sezon Cercle Brugge’da 34 maçta 17 gol atarken 1 de asist yaptı.

2016/17’de U18 Lig Kupası, 2014/15 ve 2015/16’da ise Chelsea ile U19 UEFA Gençlik Kupası kazanan genç forvet, 2016/17’de Gençlik Ligi’nde attığı 8 golle gol kralı oldu.

Genç yıldızı Beşiktaş’ın yanı sıra Belçika ekibi Genk, Hollanda Ligi’nin devlerinden PSV Eindhoven ve Feyenoord da istiyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Ike Ugbo’nun Chelsea ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.