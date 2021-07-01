Spor

Hulkun menajerinden Beşiktaş açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberi... Devre arası transfer döneminde olduğu gibi adı yine Beşiktaş ile anılan Brezilyalı yıldız Hulkun menajeri Nuno Fernandes, Fanatike özel açıklamalarda bulundu. Fernandes, Beşiktaşın Hulka ilgisini doğruladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Ara transfer döneminde olduğu gibi yine Beşiktaş ‘la adı anılan Hulk’un menajeri Nuno Fernandes, Fanatik’e konuştu. Besiktaş’ın Hulk’a olan ilgisini doğrulayan futbol adamı, “Ancak Ocak’taki duruma göre şimdiki şartlar farklı. Hulk o dönem serbest bir oyuncuydu. Şu an ise Atletico Mineiro devam eden bir sözleşmesi var ve biz buna saygı duyuyoruz. Bu yüzden onu isteyen takımlar önce kulübüyle görüşmeli” açıklamasında bulundu.

25 Temmuz 1986 doğumlu Hulk, Avrupa’da özellikle Porto günlerindeki muhteşem performansıyla adından söz ettirmişti. Porto sonrası Rus devi Zenit’te başarıyla forma giyen Brezilyalı, 2016’da rekor maaşla transfer olduğu Çin’in Shanghai SIPG ekibinden geçtiğimiz sezon ayrılmıştı. Devre arasında Sergen Yalçın’ın da çok istediği Hulk, Atletico Mineiro’ya imza atarak ülkesine dönmüştü.

Hulk, Brezilya Milli Takım formasını 48 kez giydi, 11 gol attı.

Ömer Necati Albayrak

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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