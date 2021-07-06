Kültür Sanat

Hatay’ın ‘kabak tatlısı’ tescillendi

Gastronomi şehri hatay'ın vazgeçilmez lezzetlerinden olan ‘kabak tatlısı' tescillendi. antakya ticaret ve sanayi odası tarafından coğrafi işaret belgesi alınan.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Hatay’ın 'kabak tatlısı' tescillendi
Hatay’ın 'kabak tatlısı' tescillendi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, gastronomi şehri Hatay’ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması için yaptığı çalışmalar kapsamında ‘Antakya künefesi’nin ardından, ‘Hatay kabak tatlısı’nın da coğrafi işaret belgesini aldı.

Hatay Kabak Tatlısı, Cucurbita maxima ve Cucurbita moschata türündeki kışlık balkabaklarının kireç kaymağında dinlendirilmesinin ardından, şerbet içinde pişirilmesi ile elde ediliyor.

Hilale benzer şekilde veya küp şeklinde kesilerek ve isteğe bağlı olarak üzerine tahin dökülüp, dövülmüş ceviz içi serpilerek servis ediliyor.

Kireç kaymağında bekletilmeleri sebebiyle kabakların dış kısmı sert, pürüzsüz ve cam görünümünde, iç kısmı ise yumuşak olur. Hatay kabak tatlısı, paketlenmemiş halde buzdolabında 1 hafta, vakumlu ambalajla paketlenmiş olarak ise 1 ay muhafaza edilebilir.

Gökhan Aklan
 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 10 Bir dakikadan az

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