Spor

Gökhan Töre Beşiktaş yönetiminden telefon bekliyor

Beşiktaşla sözleşmesi sona eren Gökhan Törenin, siyah beyazlı yönetimden yeni sözleşme için teklif beklediği öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 17 Bir dakikadan az
Gökhan Töre Beşiktaş yönetiminden telefon bekliyor
Gökhan Töre Beşiktaş yönetiminden telefon bekliyor

Kara Kartal ’da geçen sezon 22 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistle oynayan Gökhan Töre ’nin kulüple sözleşmesi sona erdi. Kontratındaki opsiyon maddesi, belirlenen karşılaşma sayısının altında kaldığı için devreye girmeyen Töre, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Yurt dışından talipleri bulunan başarılı futbolcunun, buna rağmen Beşiktaş ’la yola devam etmeyi planladığı ve yönetimden haber beklediği kaydedildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaş haberi Diego Costa için engel kalktı!

Beşiktaş haberi Diego Costa için engel kalktı!

23 saat önce
Beşiktaşta son dakika Rosier gelişmesi

Beşiktaşta son dakika Rosier gelişmesi

1 gün önce
Galatasaray ve Beşiktaşın ilgilendiği Laxalt, Dinamo Moskovaya

Galatasaray ve Beşiktaşın ilgilendiği Laxalt, Dinamo Moskovaya

2 gün önce
ÖZET | İsviçre - Türkiye maç sonucu: 3-1

ÖZET | İsviçre – Türkiye maç sonucu: 3-1

2 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün