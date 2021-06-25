Gökhan Töre Beşiktaş yönetiminden telefon bekliyor

Kara Kartal ’da geçen sezon 22 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistle oynayan Gökhan Töre ’nin kulüple sözleşmesi sona erdi. Kontratındaki opsiyon maddesi, belirlenen karşılaşma sayısının altında kaldığı için devreye girmeyen Töre, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Yurt dışından talipleri bulunan başarılı futbolcunun, buna rağmen Beşiktaş ’la yola devam etmeyi planladığı ve yönetimden haber beklediği kaydedildi.