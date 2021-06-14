Spor

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye

A Milli Takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, İtalya maçının ilk 45 dakikasına damga vurdu. Kalesinde güven veren bir görüntü ortaya koyan yıldız file bekçisi, Giorgio Chiellininin yaptığı kafa vuruşuna muhteşem uzandı. Futbolseverler, Uğurcanın performansı yaptığı kurtarış sonrası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türk taraftarlar, Uğurcanın bonservis rekoruyla Trabzonspordan ayrılacağını vurguladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye
Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye
Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

A Milli Takım’ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, İtalya maçındaki performansıyla alkış topladı.

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Özellikle ilk 45 dakikada muhteşem bir oyun ortaya koyan ve güven veren Uğurcan, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

İtalyan stoper Giorgio Chiellini’nin kafa vuruşunda kalesinde devleşen Uğurcan’ı Türk futbolseverler yere göğe sığdıramadı. 

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

İşte Uğurcan için atılan tweetlerden bazıları…

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye maçında Uğurcan Çakır fırtınası

Türkiye EURO 2020

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 16 Bir dakikadan az

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