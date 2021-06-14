Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye

A Milli Takım’ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, İtalya maçındaki performansıyla alkış topladı.

Özellikle ilk 45 dakikada muhteşem bir oyun ortaya koyan ve güven veren Uğurcan, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.

İtalyan stoper Giorgio Chiellini’nin kafa vuruşunda kalesinde devleşen Uğurcan’ı Türk futbolseverler yere göğe sığdıramadı.

İşte Uğurcan için atılan tweetlerden bazıları…

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