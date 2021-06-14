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Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye
A Milli Takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, İtalya maçının ilk 45 dakikasına damga vurdu. Kalesinde güven veren bir görüntü ortaya koyan yıldız file bekçisi, Giorgio Chiellininin yaptığı kafa vuruşuna muhteşem uzandı. Futbolseverler, Uğurcanın performansı yaptığı kurtarış sonrası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türk taraftarlar, Uğurcanın bonservis rekoruyla Trabzonspordan ayrılacağını vurguladı.
A Milli Takım’ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, İtalya maçındaki performansıyla alkış topladı.
Özellikle ilk 45 dakikada muhteşem bir oyun ortaya koyan ve güven veren Uğurcan, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı.
İtalyan stoper Giorgio Chiellini’nin kafa vuruşunda kalesinde devleşen Uğurcan’ı Türk futbolseverler yere göğe sığdıramadı.
İşte Uğurcan için atılan tweetlerden bazıları…
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