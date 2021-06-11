Ghezzal, Rosier ve NKoudou Aboubakarı takipten çıktı

Beşiktaş ‘ın kapılarını yeniden açtığı ve adeta futbola geri döndürdüğü Aboubakar, son 10 maça sakatlık bahanesiyle çıkmamış ve sözleşmesinde bulunan “30 maça çıkarsa kontratı otomatik olarak uzar” maddesinin devreye girmesini engellemişti. Kamerunlu futbolcu daha sonra Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr’a transfer olmuştu.