Spor

Ghezzal, Rosier ve NKoudou Aboubakarı takipten çıktı

Beşiktaşta sakatlık bahanesiyle son 10 maça çıkmayan ve Al-Nassra transfer olan Aboubakara ilk tepkiler takım arkadaşlarından geldi. Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve NKoudou, Aboubakarı Instagram üzerinde takip etmeyi bıraktılar.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Ghezzal, Rosier ve NKoudou Aboubakarı takipten çıktı
Ghezzal, Rosier ve NKoudou Aboubakarı takipten çıktı

Beşiktaş ‘ın kapılarını yeniden açtığı ve adeta futbola geri döndürdüğü Aboubakar, son 10 maça sakatlık bahanesiyle çıkmamış ve sözleşmesinde bulunan “30 maça çıkarsa kontratı otomatik olarak uzar” maddesinin devreye girmesini engellemişti. Kamerunlu futbolcu daha sonra Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr’a transfer olmuştu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

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