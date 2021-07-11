Ghezzal gerçekleri! Neden yanlış diye paylaşım yaptı

Önceki gün Ghezzal ’ın babası Mohamed ile yaptığımız röportaj gündeme bomba gibi düşmüş, “ Galatasaray ’dan teklif aldık ancak oğlum yüzde 100 Beşiktaş ’ta kalacak” sözleri çok konuşulmuştu… Dün ise Cezayirli oyuncu, Instagram hesabından babasının açıklamaları için “Yanlış” dedi

Rachid Ghezzal, sonrasında da profilinde yer alan Beşiktaş yazısı ve Kartal ikonunu kaldırdı. Ve resmen iki büyük kulüp arasında transfer yarışı başladı… Galatasaray ’ın ilk yaptığı 2.7 milyon Euro ’luk teklifi kabul etmeyen Ghezzal, Beşiktaş ’tan 3.5 milyon Euro istiyor.

Cezayir ’de yaşayan yakın arkadaşım önceki gün beni aradı ve yanında Rachid Ghezzal ’ın babasının olduğunu söyledi. Ben de görüşmeyi kayıt altına alarak, kendisiyle 3-4 dakikalık bir röportaj gerçekleştirdim. Cezayirli futbolcunun babası Mohamed, yaptığımız konuşmada “Oğlum Galatasaray ’dan teklif aldı ancak Şampiyonlar Ligi ’nden dolayı yüzde 100 Beşiktaş ’ta kalacak. Galatasaray ’ın teklifini kabul etmedi” ifadelerini kullandı. Gazetenin manşetinden duyurduğumuz bu röportaj, büyük yankı uyandırdı. Ghezzal ise dün Instagrama hesabından yaptığı paylaşımda bu röportaj için ‘Yanlış ’ diye yazdı.

Editör arkadaşımız Yakup Çınar’ın Ghezzal’ın babası Mohamed ile yaptığı röportaj gündeme bomba gibi düşmüştü…

“Bütün kayıtlar mevcut”

Ghezzal ’ın babası ile yaptığım görüşmelerin tamamının kaydı telefonumda mevcut. Hukuki sıkıntı olmasın diye bu görüntüleri yayınlamadık. Açıkçası Ghezzal, yaptığı paylaşımla haberin yalan olduğunu değil, babasının açıklamalarının yanlış olduğunu belirtiyor. İşin içinde menajer oyunlarının olduğu aşikar. Galatasaray ’ın 2.7 milyon Euro ’luk ilk teklifini kabul etmeyen Ghezzal, Beşiktaş ’tan yıllık 3.5 milyon Euro almaya çalışıyor. Babasının açıklamaları ise sanki bu talebin önüne geçmiş ve Beşiktaş ile yapılan pazarlıklarda Ghezzal ’ın elini zayıflatmış gibi…

Yakup Çınar