Ghezzal, Beşiktaşta kalmak istiyor

Beşiktaş ‘ın yeniden renklerine bağlamayı planladığı Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, transferi ve siyah beyazlı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin basınından Ennahar’a konuşan Ghezzal, “Benim için öncelik Beşiktaş ile İstanbul’da kalmak. Bu şehri sevdim ve burada kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş transferim için uğraşıyor. Umarım transferim gerçekleşir” ifadelerini kullandı.