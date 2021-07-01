Spor

Ghezzal, Beşiktaşta kalmak istiyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaşta kiralık olarak oynayan ve elde edilen iki kupada önemli rol oynayan Rachid Ghezzal, siyah beyazlı kulüpte kalmak istediğini dile getirdi. Ülkesinin basınına konuşan Cezayirli futbolcu, Benim için öncelik Beşiktaş ile İstanbulda kalmak. Bu şehri sevdim ve burada kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş transferim için uğraşıyor. Umarım transferim gerçekleşir ifadelerini kullandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 49 dakika önce
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Beşiktaş ‘ın yeniden renklerine bağlamayı planladığı Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, transferi ve siyah beyazlı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin basınından Ennahar’a konuşan Ghezzal, “Benim için öncelik Beşiktaş ile İstanbul’da kalmak. Bu şehri sevdim ve burada kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş transferim için uğraşıyor. Umarım transferim gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 49 dakika önce
0 9 Bir dakikadan az

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