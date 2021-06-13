Gedson Fernandes için bomba Beşiktaş iddiası! Galatasaraya transfer

Transfer sezonunun bugün başlamasıyla transfer son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Beşiktaş’ta Gedson Fernandes transfer gündeminde. Adem Ljajic’i takımda düşünmeyen Beşiktaş Sırp oyuncunun yerine Gedson Fernandes’i düşünüyor. (Sabah)

BENFİCA BEŞİKTAŞ’A DAHA SICAK BAKIYOR

Adı Beşiktaş’la anılan Gedson Fernandes’i Galatasaray da yeniden kiralamayı amaçlıyor. Benfica ise 22 yaşındaki orta saha için istenen düzeyde bonservis teklifi gelmemesi halinde Beşiktaş’a göndermeye sıcak bakıyor.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ’NİN GEDSON FERNANDES SÖZLERİ

Bunun nedeni Gedson’un Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterip, piyasasını yükseltme ihtimalinin olması. Siyahbeyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi genç futbolcu ile ilgili sorulara, “Şu anda gündemimizde yok, ancak olmayacağı anlamına gelmez” cevabını verdi.

LARİN VE ERSİN’E TATMİN EDİCİ TEKLİF YOK

Çebi’nin konuşmasının şifresi Adem Ljajic’de yatıyor. Sırp oyuncu için Rusya’dan gelen teklifin resmiyete dökülmesi ve anlaşma sağlanması halinde Gedson’a yönelik adımların atılması bekleniyor. Bu arada Başkan Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu için yapılan tekliflerin tatmin edici olmadığını belirterek iki oyuncuyla devam edeceklerini dile getirdi.

ÇEBİ’DEN ABOUBAKAR SÖZLERİ: “HERKESİN YERİNİ DOLDURURUZ”

Vincent Aboubakar’ın Al Nassr’la sezon başına 6 milyon Euro garanti para karşılığı 3 yıllığına anlaşması Beşiktaş cephesinde sıkıntı yaratmadı. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yaşanan bu gelişme sonrası, “Aboubakar’a yeniden fırsat veren biziz, onun bize minnettar olması lazım. Onsuz olmaz diye bir şey yok, herkesin yerini doldururuz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

“ONUN YOKLUĞUNDA KAZANMAYI BİLDİK VE ŞAMPİYON OLDUK”

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da “Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk” dediği belirtildi. Beşiktaş, yeni sezon için iki forvet transferi planlıyor.

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