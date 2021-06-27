Spor

Galatasarayın istediği Halil Akbunar için Beşiktaş da devrede

Transferde hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş ’tan ezeli rakibi Galatasaray ’a ciddi bir çalım geldi. Galatasaray ’ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
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Galatasarayın istediği Halil Akbunar için Beşiktaş da devrede
Galatasarayın istediği Halil Akbunar için Beşiktaş da devrede

Takvim’de yer alan habere göre; Beşiktaş ‘tan ezeli rakibi Galatasaray ‘a ciddi bir çalım geldi. Galatasaray’ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar.

Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen Halil Akbunar için Beşiktaş’ın 1 adım önde olduğu da ifade ediliyor. Şampiyonlar Ligi faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi. Galatasaray’ın hocası Terim’in de istediği yıldız oyuncu için önümüzdeki 1 haftalık süreç son derece kritik.

Ancak görünen o ki bu transfer rekabetinden en karlı çıkacak olan kulüp Göztepe olacak gibi.

Harika bir sezon geçirdi

27 yaşında ve 1.67 boyunda olan Halil Akbunar her iki kanatta da forma giyebiliyor. Milli Takım kampından son gün çıkartılan Halil Akbunar geçtiğimiz sezon çok başarılı bir sezon geçirmişti. Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon değerini 2’ye katladı. Piyasa değeri 4.5 milyon Euro’yu bulan yıldız futbolcu çabukluğu ile dikkat çekiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
0 21 1 dakika okuma süresi

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