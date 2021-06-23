Spor

Galatasaray ve Beşiktaşın ilgilendiği Laxalt, Dinamo Moskovaya

Geçtiğimiz sezon Celticte kiralık olarak forma giyen bonservisi ise Milanda olan Diego Laxalt transferi için Dinamo Moskova ile 3,5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Uruguaylı sol bek Galatasaray ve Beşiktaşın da gündemine gelmişti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 11 dakika önce
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Galatasaray ve Beşiktaşın ilgilendiği Laxalt, Dinamo Moskovaya
Galatasaray ve Beşiktaşın ilgilendiği Laxalt, Dinamo Moskovaya

Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Milan’lı Diego Laxalt’ın yeni adresi belli oluyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Rus ekibi Dinamo Moskova’nın 3,5 milyon euro karşılığında transfer için Milan ile anlaşmaya vardığını ve Uruguaylı sol bekin sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 11 dakika önce
0 9 Bir dakikadan az

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