Spor

Fernando Lucastan Beşiktaşa olumlu yanıt

Atiba Hutchinsona alternatif yaratmayı hedefleyen Beşiktaş, Bejing Guoanın formasını giyen Fernando Lucas Martins ile temasa geçti. Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaşa gelme konusunda bir hayli istekli olduğu ortaya çıktı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 27 dakika önce
0 5 Bir dakikadan az
Fernando Lucastan Beşiktaşa olumlu yanıt
Fernando Lucastan Beşiktaşa olumlu yanıt

Atiba Hutchinson’a alternatif yaratmayı hedefleyen Beşiktaş ‘ta gündemde yer alan isimlerden bir tanesi Çin Ligi ekiplerinden Bejing Guoan’ın formasını giyen Fernando Lucas Martins’ti. Siyah Beyazlı yönetimin, yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız ile temasa geçtiği belirtildi. Ayrıca 29 yaşındaki oyuncunun da Kara Kartal’a gelme konusunda bir hayli istekli olduğu ortaya çıktı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 27 dakika önce
0 5 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı,

13 saat önce
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Beşiktaş, Rennesli MBaye Niang ile ilgileniyor

20 saat önce
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Beşiktaş transfer haberi: Divock Origi bombası

22 saat önce
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

SON DAKİKA | Süper Ligde kulüplerin harcama limitleri belli

22 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün