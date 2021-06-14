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EURO 2020 Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020ye İtalya maçıyla başlayan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Milli Takımımız, 2. sınavına Galler karşısında çıkacak. Şenol Güneş yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Gareth Bale önderliğindeki Galleri devirerek ilk galibiyetini almaya çalışacak. Futbolseverler, Türkiye-Galler maçı öncesi geri sayıma geçti. Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Galler maçı öncesi detaylar haberimizde.
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler’le kozlarını paylaşacak. İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı’nda karşılaşan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Milli Takım, Galler ve İsviçre maçlarını kardeş ülke Azerbaycan’da oynayacak. Ay Yıldızlılar, Gareth Bale önderliğindeki Galler karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak.