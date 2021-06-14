EURO 2020 Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler’le kozlarını paylaşacak. İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı’nda karşılaşan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Milli Takım, Galler ve İsviçre maçlarını kardeş ülke Azerbaycan’da oynayacak. Ay Yıldızlılar, Gareth Bale önderliğindeki Galler karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak.