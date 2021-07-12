Spor

Eski Beşiktaşlı Enzo Roconun yeni takımı belli oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve geçen sezonu Karagümrükte geçiren Enzo Roco La Liga ekiplerinden Elcheye transfer oldu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Eski Beşiktaşlı Enzo Roconun yeni takımı belli oldu
Eski Beşiktaşlı Enzo Roconun yeni takımı belli oldu

Enzo Roco’nun yeni takımı İspanya La Liga ekiplerinden Elche oldu. İspanyol kulübü sosyal medya hesabından transferi resmen açıkladı. 

28 yaşındaki Şilili stoper bir dönem Beşiktaş forması giymiş ve geçen sezonu kiralık olarak Fatih Karagümrük’te geçirmişti.

2018’de Cruz Azul’dan Beşiktaş’a transfer edilen Roco 2 sezon boyunca çok fazla forma şansı bulamamıştı. Şili Milli Takımı forması da giyen deneyimli stoper geçen sezon ise Karagümrük ile 31 maça çıkmış 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

https://twitter.com/elchecf/status/1413404235052486656?s=20

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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