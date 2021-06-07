Ersin Destanoğlu Nicee transfer oluyor

Fransız basını, Nice’in 7 milyon Euro karşılığında Ersin Destanoğlu’nu kadrosuna katmaya yakın olduğunu duyurdu. Foot Mercato’da yer alan habere göre Fransız kulübü Beşiktaş’a ilk resmi teklifini iletmek üzere.

Haberde Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi Türk oyuncuların Fransa’da oldukça başarılı performans sergiledikleri ve Nice kulübünün bundan etkilendiği ifade edildi.

Genç eldiven 2020-2021 sezonunda 37 maça çıktı. Destanoğlu 37 maçın 13’ünde kalesini gole kapamayı başardı. (Skorer)