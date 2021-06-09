Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi… Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, önümüzedki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmenin peşinde. Bir yandan takımdaki kiralıkları kadroda tutmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, öte yandan golcü sorununu çözmek istiyor.

Sergen Yalçın’la birlikte sezonu çift kupayla tamamlayan Beşiktaş, önce Süper Lig’i daha sonra ise Türkiye Kupası’nı elde etti. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile yeni kontrat görüşmeleri devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Takımın kiralık yıldızları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi isimleri kadroda tutmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı golcü sorununu da çözmek istiyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, Aboubakar ile yaşanan sözleşme sorunları nedeniyle gözünü farklı isimlere çevirdi.

İtalyan basınından gelen iddialara göre, Jose Mourinho’nun başına geçtiği Roma’da forma giyen ve şu sıralar Türkiye’de tatilde bulunan Bosna-Hersek’li golcü Edin Dzeko için Beşiktaş harekete geçti.

EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ

İtalyan basını, bu transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu yazarken, Edin Dzeko’nun yıllık 7.5 milyon euro’yu bulan ücreti yüzünden transferde pazarlıkların süreceğini belirtti.

Roma’nın yüksek ücreti nedeniyle göndermeyi tercih ettiği Dzeko’nun, yeni bir takıma transfer olması için yıllık ücretine ciddi bir indirim yapması bekleniyor.

Dzeko