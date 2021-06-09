Spor

Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, önümüzedki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmenin peşinde. Bir yandan takımdaki kiralıkları kadroda tutmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, öte yandan golcü sorununu çözmek istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 34 1 dakika okuma süresi
Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş
Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş
Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi… Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, önümüzedki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmenin peşinde. Bir yandan takımdaki kiralıkları kadroda tutmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, öte yandan golcü sorununu çözmek istiyor.

Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş...

Sergen Yalçın’la birlikte sezonu çift kupayla tamamlayan Beşiktaş, önce Süper Lig’i daha sonra ise Türkiye Kupası’nı elde etti. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile yeni kontrat görüşmeleri devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş...

Takımın kiralık yıldızları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi isimleri kadroda tutmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı golcü sorununu da çözmek istiyor.

Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, Aboubakar ile yaşanan sözleşme sorunları nedeniyle gözünü farklı isimlere çevirdi.

Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş...

İtalyan basınından gelen iddialara göre, Jose Mourinho’nun başına geçtiği Roma’da forma giyen ve şu sıralar Türkiye’de tatilde bulunan Bosna-Hersek’li golcü Edin Dzeko için Beşiktaş harekete geçti.

Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş...

EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ

İtalyan basını, bu transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu yazarken, Edin Dzeko’nun yıllık 7.5 milyon euro’yu bulan ücreti yüzünden transferde pazarlıkların süreceğini belirtti.

Dzeko transferini duyurdular! Beşiktaş...

Roma’nın yüksek ücreti nedeniyle göndermeyi tercih ettiği Dzeko’nun, yeni bir takıma transfer olması için yıllık ücretine ciddi bir indirim yapması bekleniyor.

Dzeko

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 34 1 dakika okuma süresi

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