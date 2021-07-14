Spor

Dorukhan Toközün Beşiktaş pişmanlığı!

Beşiktaşta yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz, büyük umutlarla gittiği Avrupa Futbol Şampiyonası ’nda da varlık gösteremeyince tüm planları bozuldu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Dorukhan Toközün Beşiktaş pişmanlığı!
Dorukhan Toközün Beşiktaş pişmanlığı!

Siyah-Beyazlılar ’la yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz, büyük umutlarla gittiği Avrupa Futbol Şampiyonası ’nda da varlık gösteremeyince tüm planları bozuldu.

Avrupa piyasasından beklediği teklifleri alamayan tecrübeli ön liberonun bundan dolayı Kara Kartal ’a geri dönmek istediği konuşuluyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

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