Spor

Dorukhan Toköze transferde büyük şok

EURO 2020de forma bulacağını ve bu sayede kendisine Avrupanın önemli liglerinden talip çıkacağını düşünen Dorukhan büyük şok yaşıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Dorukhan Toköze transferde büyük şok
Dorukhan Toköze transferde büyük şok

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz’ün yeni takımı merak konusu oldu. Adı Fenerbahçe İspanyol ve İtalyan kulüpleri ile anılan milli futbolcunun hala sözleşme imzalamaması merak konusu olmuştu.

Türk Milli Takımı’nda forma giyememesi üzerine Dorukhan’la daha önce ilgileri olan takımlar bir adım geri attılar.

Turnuvadan hemen önce Dorukhan’ın transferi için devrede olan Lille ile Celta Vigo herhangi bir şekilde kapısını çalmadılar. (Skorer)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

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