Dorukhan Toközden transfer açıklaması!

EURO 2020’ye sayılı günler kaldı. 11 Haziran Cuma günü A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile turnuvaya start verecek. Milli futbolculardan birisi olan Dorukhan Toköz, Avrupa Şampiyonası öncesinde yayıncı kuruluş beINSports’un sorularını yanıtladı. Dorukhan, Avrupa Şampiyonası, milli takımdaki hava ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Dorukhan Toköz’ün açıklamaları:

Ortam çok iyi. Milli takımdaki arkadaş grubu olarak çok güzel vakit geçiriyoruz. Ama ondan ziyade çok iyi çalışıp turnuvaya çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey çok güzel. Antrenmandan kalan boş zamanlarda da beraber vakit geçiriyoruz.

Isınmalarda Şenol hoca bize küçük oyunlarla eğlenceli ısınmalar yaptırıyor. Orada herkes daha motive oluyor, çok eğleniyor, çok keyifli geçiyor. Ondan sonra antrenman bölümüne geçiyoruz. O zaman hoca ne istiyorsa ona çalışıyoruz. Hem üst seviyede geçiyor, hem de eğlenceli geçiyor.