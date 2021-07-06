Doğu Ekspresi seferleri 12 Temmuz’da başlıyor

Hazreti Muhammed’in Süryanilere verdiği ahitnameler ve Osmanlı Devletinin Süryanilerle ilgili belgeleri kitaplaştırıldı

Uzi, en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde ilk sırayı aldı

Red Bull Dance Your Style’da kazanan Akay Üstünel oldu