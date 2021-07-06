Kültür Sanat

Doğu Ekspresi seferleri 12 Temmuz’da başlıyor

Korona virüs (covid-19) salgınından dolayı yaklaşık bir yıldır durdurulan doğu ekspresi seferleri yeniden başlıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Doğu Ekspresi seferleri 12 Temmuz'da başlıyor
Doğu Ekspresi seferleri 12 Temmuz'da başlıyor

Kars’ta özellikle turizmcilerin uzun süredir beklediği Doğu Ekspresi seferleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı’nca alınan karar gereğince 12 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelecek.

Doğu Ekspresi 13 Temmuz 2021 tarihinde ise Kars’tan Ankara’ya hareket edecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

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