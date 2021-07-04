Spor
Diego Costa transferi için Beşiktaş favori!
Beşiktaşın transfer etmek için görüşmelerini sürdürdüğü Diego Costa için Benfica ile yarış sürüyor. Ancak son gelen bilgilere göre Brezilya asıllı İspanyol forvetin siyah beyazlı takıma daha yakın...
La Liga ekibi Atletico Madrid ’le Ocak ayında yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan Diego Costa, Kara Kartal ’ın radarına girmişti. 32 yaşındaki başarılı golcüye son olarak 2.5 milyon Euro ’dan 2 yıllık kontrat teklifinde bulunan yönetim, tecrübeli ismin vereceği cevabı bekliyor. Tatilini sürdüren Brezilya asıllı İspanyol forvetin kararı merakla bekleniyor. Portekiz ekibi Benfica ve Beşiktaş ’ın yarıştığı Costa ’da, Kara Kartal ’ın Şampiyonlar Ligi ’ne direkt olarak katılıyor olması Siyah-Beyazlılar ’ı bu konuda öne çıkarıyor.