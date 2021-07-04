Diego Costa transferi için Beşiktaş favori!

La Liga ekibi Atletico Madrid ’le Ocak ayında yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan Diego Costa, Kara Kartal ’ın radarına girmişti. 32 yaşındaki başarılı golcüye son olarak 2.5 milyon Euro ’dan 2 yıllık kontrat teklifinde bulunan yönetim, tecrübeli ismin vereceği cevabı bekliyor. Tatilini sürdüren Brezilya asıllı İspanyol forvetin kararı merakla bekleniyor. Portekiz ekibi Benfica ve Beşiktaş ’ın yarıştığı Costa ’da, Kara Kartal ’ın Şampiyonlar Ligi ’ne direkt olarak katılıyor olması Siyah-Beyazlılar ’ı bu konuda öne çıkarıyor.