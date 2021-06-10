Spor

Diego Costa Şampiyonlar Ligi için Beşiktaşa

Kartal Diego Costa için tüm şartları zorluyor. Dünyaca ünlü yıldız henüz ‘evet ’ demiş değil. Ancak Çin ve Katar ’dan gelen önerileri reddetti, kariyerini Devler Ligi ’nde devam ettirmeyi seçti. Siyah-Beyazlılar ’ın eli iyice güçlendi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Diego Costa Şampiyonlar Ligi için Beşiktaşa
Diego Costa Şampiyonlar Ligi için Beşiktaşa

Beşiktaş ‘ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim takıma Devler Ligi’nde seviye atlatacak golcü için tüm şartları zorluyor. Listenin başında ise onun adı yazıyor: Diego Costa…

Bonservisi elinde olan ve birçok takımın peşinde olmasına karşın henüz kararını vermeyen Diego Costa, Kartal’ın önerisine sıcak baksa da hala evet demiş değil. Ancak gelişmeler Kartal’ın elini güçlendirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız adım adım Beşiktaş’a doğru geliyor. Çin’den ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen astronomik teklifleri, “Kariyerimi Avrupa’da tamamlayacağım” diyerek reddeden başarılı forvet, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takımla anlaşmak istiyor. 

En istekli Beşiktaş

Devler arenasına hazırlanan kulüpler içerisinde Diego Costa’ya karşı en istekli olan takım ise Beşiktaş… Yönetim mali konularda da seferberlik ilan etmiş duruda. Sergen Yalçın’ın da çok istediği oyuncu için görüşmeler bu gelişmelerin ardından hız kanacak. 

Beşiktaş Gazetesi

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 30 1 dakika okuma süresi

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